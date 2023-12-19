Украина может столкнуться с трудностями финансирования для обеспечения дополнительной мобилизации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По его словам, для обеспечения одного военного украинской армии в гражданской экономике должны трудиться шесть человек.

"Это шесть человек в гражданской жизни, которые платят налоги. Просто возьмите 500 тысяч человек умножьте на шесть и поймите, как мне, правительству найти плюс 3 миллиона плательщиков налогов с января к тому числу, которое у нас есть", - заявил он.

Ранее президент говорил, что военные предложили мобилизовать ещё полмиллиона человек. Но Зеленский даёт понять, что сомневается насчёт такой цифры, поскольку неясно, откуда взять на это средства. Мобилизация в формате, предложенном военным руководством, будет стоить Украине лишних 500 миллиардов гривен. При этом президент отметил, что хочет разъяснение Кабинета министров, "откуда деньги".

Мы также сообщали, что Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.