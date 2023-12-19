До конца года Украина будет иметь понимание о своих следующих шагах на фронте.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам на итоговой пресс-конференции в Киеве.

Так он ответил на вопрос, где звучало в том числе - нет ли у Банковой планов поменять военное руководство из-за ситуации на фронте. Этот момент президент в своём ответе не упомянул.

Зеленский также не стал отвечать на вопрос, есть ли у него конфликт с Валерием Залужным и о слухах по поводу планов относительно увольнения главкома ВСУ.

"Зачем кому-то помогать развивать эту тему?" - сказал Зеленский в ответ.

Вместе с этим президент отметил, что командование армии должно отвечать за ситуацию на фронте.

"Я жду от них конкретных вещей на поле боя и по поводу мобилизации", - сказал Зеленский.

При этом он ещё раз дал понять, что пока не принимает предложения военных по мобилизации, так как к настоящему моменту не получил представления, каким образом Украина сможет обеспечить все процессы финансово.

Ранее Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Как мы сообщали, президент считает, что война на Ближнем Востоке негативно влияет на Украину и была организована Россией.