Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война на Ближнем Востоке негативно влияет на положение Украины. Он считает, что конфликт с Израилем организовала РФ, которая имеет "успех на этом треке".

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, которая транслируется в Интернет.

По словам президента, теперь многие страны Запада "колеблются", кому им предоставлять помощь - Израилю или Украине.

Также Зеленский сказал, что готов был поехать в Израиль в начале войны в секторе Газа, но у "коллег были свои приоритеты" (то есть, Тель-Авив не смог или не захотел принять Зеленского).

Журналисты задали Владимиру Зеленскому вопрос - осуждает ли он гибель мирных жителей во время ударов Израиля по сектору Газа и видит ли он аналогии между тем, что делает РФ в Украине и тем, что делает Израиль в секторе Газа.

Зеленский в начале сказал, что Украина признаёт "независимый народ Израиля" и "независимый народ Палестины".

Но затем сказал, что не видит параллелей в действиях Израиля и России, так как вторжению РФ "не предшествовала террористическая атака" на её территорию.

Ранее президент отвечал на вопрос по поводу мобилизации в Украине. Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек. Судя по словам президента, он этого показателя пока не утвердил, поскольку пока нет понимания по поводу ротаций и отпусков для действующих военных.

Также он назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины. Представитель западных СМИ спросил у президента, не являются ли текущие события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к проигрышу в войне.