Украина имеет "план Б" на случай остановки финансовой помощи Запада.

Об этом заявил советник президента по экономике Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", – сказал Устенко.

Советник Владимира Зеленского считает, что властям удастся "вырулить ситуацию на протяжении января". В конечном итоге Устенко уверен, что "деньги будут".

Ранее нардеп Александра Устинова заявляла, что в случае остановки военной помощи Запада Украина будет защищаться за строящимися сейчас линиями обороны.

Между тем, как сообщает CNN, западные чиновники и представители спецслужб заявляют, что Украина может потерпеть поражение в войне с Россией уже к лету, если союзники не предоставят дополнительную помощь. Также официальные лица Запада заявляют о "перспективе проигрыша войны на долгосрочном отрезке".