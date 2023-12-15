На данный момент основная интрига по американской помощи Украине - удастся ли демократам и республиканцам договориться по ней до конца года.

Джо Байден во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским дал понять, что готов пойти на уступки республиканцам по границе.

Но для этого нужно проработать совместный законопроект, чему мешает каникулы, на которые должны уйти Сенат и Палата представителей уже с завтрашнего дня.

Сенат, где большинство у демократов, уже решил, что продлевает свою работу, наметив заседание на 18 декабря. А вот Палата представителей, без которой утверждение помощи невозможно, пока такие намерения не поддержала.

Белый дом уже призвал конгрессменов не разъезжаться и продлить работу до 21 декабря.

Однако ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявлял, что намерен отправить нижнюю палату на каникулы уже с завтрашнего дня. И поменял ли он свое мнение - пока неизвестно.

Если подопечные Джонсона не пойдут на компромисс, то, в лучшем для Киева случае, законопроект о помощи будет согласован в Сенате до конца года. А принятие его тогда перенесется на следующий год.

Конечный успех будет зависит от того, на какие уступки по иммиграции по итогу пойдет Байден. То, что Белый дом предлагал ранее, республиканцев, за которыми последнее слово в Палате представителей, не удовлетворяло.