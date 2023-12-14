США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Ранее Bloomberg сообщил, что у Пентагона есть обходной путь, чтобы отправить Украине оружие.

В публикации говорилось, что запасы могут быть сокращены и пополнены позже. По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в соответствии с так называемыми президентскими полномочиями по сокращению. Однако у них есть только 1 миллиард долларов на покупку нового оборудования взамен старого.

Издание отмечает, что посылать Украине военное оборудование без гарантии, что оно будет заменено в ближайшее время, - рискованная стратегия.

Некоторые законодатели утверждают, что это означает, что Украина не окажется под реальной угрозой, если Конгресс не согласится с просьбой Белого дома о новом финансировании до того, как законодатели уйдут на каникулы в конце недели.

Ранее лидер республиканцев Сената заявил, что Конгресс отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года, но Байден настаивает, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до праздников.