Европа готовится к тому, что Украина может лишиться военной поддержки США и её потребуется компенсировать.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Конечно, мы об этом говорим. Мы чётко понимаем, что наверное рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет", - заявил он.

Также Писториус признал, что есть сферы, в которых сделать это будет трудно. В частности, не получится быстро добиться увеличения объёмов производства оружия.

"У нас сейчас есть приблизительно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное: как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе. Путин сейчас существенно наращивает производство вооружения - речь идёт об увеличении в 60%", - сказал министр обороны Германии.

Кроме того, по словам Писториуса, Бундесвер страдает от острой нехватки кадров.

По его мнению, приостановка призыва на военную службу в ФРГ была ошибкой. Теперь Германия изучает модели обязательной службы. Сюда входит и модель, используемая в Швеции, где "собираются все молодые женщины и мужчины, и лишь избранная часть из них проходит базовую военную службу".

"Это часть соображений, возможно ли что-то подобное и для нас. Проверяются все варианты", - пояснил Писториус.

Отметим, что всеобщая воинская обязанность была отменена ​​в Германии в 2011 году. С тех пор армия ФРГ формируется на добровольной основе.

Ранее министр обороны Германии Писториус заявлял о риске войны в Европе.

Мы также сообщали, что, по мнению генинспектора Бундесвера, в нынешнем виде армия Германии неспособна защитить страну или союзников по НАТО.