Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что в нынешнем виде армия Германии неспособна защитить страну или союзников по НАТО.

BILD проанализировал ее основные показатели и пришел к выводу, что армия ФРГ срочно нуждается в перевооружении, но очень зависит в этом от США. Этот процесс может занять 50 лет.

Основные показатели бундесвера:

численность войск - 181 383 военнослужащих. С лета она снизилась на 1%. С 1990 года - в 2,3 раза. До 2031 года её планируют увеличить до 203 тыс.

в армии служит 0,4% трудоспособных граждан ФРГ. В среднем по НАТО этот показатель составляет 1%, в России - более 2%;

из 200 танков на вооружении только половина готова к бою. Оборонная промышленность ФРГ способна производить по три танка в месяц. В 1992 году танков было 6779;

боевых самолётов - 345. Было - 1337.

Кроме этого, повсеместно применяется устаревшее оборудование, вроде радиостанций 1980-х годов, пистолетов Heckler&Koch P8 из 1990-х и аварийных парашютов Т-10.

Ранее в Германии высказались против возобновления всеобщего призыва в армию.

Вместе с тем, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна готовиться к усилению помощи Украине.