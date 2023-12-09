В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Россияне снова захватили два села на Времьевском выступе, которые летом освободили ВСУ.

Как пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке, это Старомайорское и Урожайное на западе Донецкой области у границы с Запорожской. 

"Кадры с украинского дрона подтверждают заявления России о повторном захвате Старомайорского и Урожайного, освобожденных во время украинского контрнаступления в конце июля и середине августа 2023 года. На кадрах видно, как российские войска двигаются по центральным улицам и подвергаются обстрелу с севера", - заявил Рёпке.

Карты Старомайорского и Урожайного

Украина этого не подтверждала. Также о полном контроле над селами не пишут россияне, однако их паблики сообщали о продвижении в направлении Старомайорского и Урожайного. При этом ряд телеграм-каналов после появления сообщения от Репке фактически его опровергли, заявив, что на данном направлении существенных изменений линии фронта не было.

Позже военный аналитик Bild удалил пост о захвате россиянами Старомайорского и Урожайного.

По его словам, он сделал свой вывод на основании старого видео.

Репке признал ошибку в сообщении о захвате Старомайорского и Урожайного

Ранее Рёпке заявил, что контрнаступление ВСУ стало одним из крупнейших просчетов администрации США.

Также, по словам военного аналитика Bild, российские силы вошли в Авдеевку еще с одного направления, захватив часть северо-восточной дачной зоны. 

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