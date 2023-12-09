Россияне снова захватили два села на Времьевском выступе, которые летом освободили ВСУ.

Как пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке, это Старомайорское и Урожайное на западе Донецкой области у границы с Запорожской.

"Кадры с украинского дрона подтверждают заявления России о повторном захвате Старомайорского и Урожайного, освобожденных во время украинского контрнаступления в конце июля и середине августа 2023 года. На кадрах видно, как российские войска двигаются по центральным улицам и подвергаются обстрелу с севера", - заявил Рёпке.

Украина этого не подтверждала. Также о полном контроле над селами не пишут россияне, однако их паблики сообщали о продвижении в направлении Старомайорского и Урожайного. При этом ряд телеграм-каналов после появления сообщения от Репке фактически его опровергли, заявив, что на данном направлении существенных изменений линии фронта не было.

Позже военный аналитик Bild удалил пост о захвате россиянами Старомайорского и Урожайного.

По его словам, он сделал свой вывод на основании старого видео.

Ранее Рёпке заявил, что контрнаступление ВСУ стало одним из крупнейших просчетов администрации США.

Также, по словам военного аналитика Bild, российские силы вошли в Авдеевку еще с одного направления, захватив часть северо-восточной дачной зоны.