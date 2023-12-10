В Германии высказались против возвращения отмененной в 2011 году всеобщей воинской обязанности (то есть - призыва в армию). Причина - отсутствие ресурсов для увеличения численности немецкой армии.

Об этом сообщила глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в эфире.

По ее словам, у Германии для этого "нет казарм, нет достаточного кадрового состава для обучения, а также других ресурсов".

Штрак-Циммерман также заявила, что, в случае восстановления призыва, он может быть только равным как для мужчин, так и женщин.

Немецкая армия (Бундесвер) с 2011 года формируется из добровольцев-контрактников. Численность Бундесвера составляет, согласно открытым данным, чуть более 180 тысяч человек.

В годы холодной войны его численность была более 400 тысяч человек.

Ранее немецкий политик сказал, что немецкая армия сможет продержаться в бою не более двух дней. По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно.

Напомним, что Германия столкнулась с острейшим бюджетным кризисом, что может сказаться на помощи Украине.