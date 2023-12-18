Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 18 декабря.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза против России. Назвал "важным" запрет на импорт российских алмазов. Сообщил о совещании по международным планам на январь.

Напомним, в числе других мер Евросоюз впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить "риски финансирования" российской армии.

Также Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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