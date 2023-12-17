Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 17 декабря.

Главное из заявлений президента:

Поблагодарил ГУР, СБУ, Воздушные силы и Службу внешней разведки. "Тот случай, когда без деталей, но одним словом – мощно было. Спасибо!" - сказал Зеленский. Сообщил об инициировании в ближайшие дни с Еврокомиссией процесса скрининга - оценки украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза. Рассказал о подготовке к работе по переговорной рамке о вступлении в ЕС для Украины, она ожидается весной. Упомянул о подготовке "необходимых контуров решений" по передаче Украине замороженных активов РФ.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки, которое продолжалось около трех часов. Среди прочих, обсуждались вопросы возведения линий обороны и производства оружия.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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