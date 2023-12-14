Владимир Зеленский в немецком Висбадене встретился с командованием армии США в Европе и Африке.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Во встрече участвовали глава Европейского командования вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке генерал Деррил Уильямс и командующий группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенант Антонио Агуто.



"Обсудили работу группы содействия безопасности Украины, обеспечение логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания", – сообщил президент.

В сентябре прошлого года мы писали, что министерство обороны США планирует разместить в ФРГ командный центр для контроля и управления мерами поддержки Украины, которую оказывают американские власти, а также их союзники по ЕС и НАТО. Военное руководство США хотело таким образом установить контроль за снабжением и подготовкой украинских военных. Вскоре такой центр разместили в европейской штаб-квартире армии США в Висбадене.

Сегодня Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом. Президент Украины прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всём регионе были приняты повышенные меры безопасности, перекрыли несколько дорог. После прилета в ФРГ Зеленский направился в Висбаден.