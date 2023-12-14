Владимир Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

По его данным, президент Украины прилетел во Франкфурт-на-Майне. Во всём регионе были приняты повышенные меры безопасности, перекрыли несколько дорог.

После прилета в ФРГ Зеленский направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

Ранее СМИ писали, что Зеленского хотели пригласить на саммит Европейского совета в Брюссель, где рассматривается вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, но затем отказались от этой идеи, так как результат саммита по этому вопросу пока неясен.

Напомним, вчера Зеленский прилетел в Осло с не анонсировавшимся заранее визитом. В столице Норвегии президент Украины принял участие в саммите лидеров северных стран, где обсуждали вопросы совместной обороны и поддержки Украины.

До этого Зеленский находился с визитом в США. В Вашингтоне он посетил американский Конгресс, чтобы убедить сенаторов от обеих партий проголосовать за новый пакет финансирования Украины.