Евросоюз впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить "риски финансирования" российской армии.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС о новом пакете санкций против РФ.

Также Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица.

Напомним, сегодня Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли новые санкции против физических и 29 юридических лиц, в том числе из третьих стран.

Ранее Австрия блокировала двенадцатый пакет санкций против России.

А Словакия выступала против санкций в отношении российского ядерного сектора.

Также мы сообщали, что Евросоюз смягчил некоторые предложения по санкциям против РФ в новом двенадцатом пакете. Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ценового потолка. Но позже этот пункт был исключен.