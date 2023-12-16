Австрия ещё не сняла запрет с 12-го пакета антироссийских санкций.

Об этом пишет европейское издание Euobserver.

Как утверждается, Вена "взяла паузу" перед подписанием общеевропейского решения о санкциях (без чего оно не может вступить в силу).

"Австрийское правительство проводит переговоры с Киевом в эти выходные в последней попытке заставить Украину исключить австрийского кредитора Raiffeisen Bank из перечня "спонсоров войны", - говорится в статье.

Отметим, что Raiffeisen Bank насчитывает около 9000 сотрудников на территории РФ. В прошлом году банк получил на российском рынке прибыль в размере двух миллиардов евро.

Ранее появлялась неофициальная информация, что Австрия сняла блокировку с двенадцатого пакета санкций Евросоюз против России. Как утверждал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, этот пакет должен был быть принят в кратчайшие сроки.

Как мы сообщали, Вена блокировала 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза в ответ на решение Киева. Австрийские власти заявили, что поддержат новый пакет антироссийских санкций, если будет выполнено их условие об исключении Raiffeisen Bank International из списка спонсоров войны.