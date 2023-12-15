Лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Йозвяка, этот пакет формально будет принят в ближайшие дни.

Отмечается, что, по данным европейского источника на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС, Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России.

Напомним, перед этим Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России, требуя отмены Киевом украинских санкций против Raiffeisen Bank International. Сообщалось, что Австрия заявляла о своих требованиях во время встреч представителей стран Евросоюза в последние несколько недель.

Также мы писали, что в середине ноября Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ.

Как сообщалось, 12-й пакет санкций предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов". Вдобавок предлагались новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цен на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.