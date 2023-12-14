Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России, требуя отмены Киевом украинских санкций против Raiffeisen Bank International.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Reuters, Австрия заявляла о своих требованиях во время встреч представителей стран Евросоюза в последние несколько недель. Австрийские власти поддержат новый пакет антироссийских санкций, если их условие будет выполнено, сказали источники агентства.

Агентство подчеркнуло, что этот демарш подтверждает отказ Вены выводить из РФ российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.

Reuters также напомнило, что ранее Венгрия добилась от Украины исключения из черного списка спонсоров войны венгерского банка OTP, и это подтолкнуло Raiffeisen Bank International добиваться аналогичного решения на политическом уровне.

Ранее на встрече европейских министров в Киеве министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто раскритиковал этот черный список как произвольный, написало агентство со ссылкой на источник.

Raiffeisen — единственная австрийская компания в списке.

Позавчера СМИ сообщали, что послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России из-за Австрии.

До этого Словакия выступила против санкций в отношении ядерного сектора РФ.