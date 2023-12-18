Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица.

Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета.

"Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство Евросоюза примет решение по соображениям государственного интереса лишить российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В частности, в него вошли новые санкции против физических и 29 юридических лиц, в том числе из третьих стран.

Ранее Австрия блокировала двенадцатый пакет санкций против России.

А Словакия выступала против санкций в отношении ядерного сектора РФ.

Также мы сообщали, что ЕС смягчил некоторые предложения по санкциям против РФ в новом 12-м пакете. Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ценового потолка. Но позже этот пункт был исключен.