Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

О этом сообщается на официальном сайте Евросовета.

В него вошли следующие меры:

ужесточение контроля за "ценовым потолком" на нефть: усиление механизма обмена информацией и обязательство уведомлять Брюссель о продаже танкеров любой третьей стране;

поэтапный запрет на импорт алмазов из РФ, в том числе обработанных в третьих странах, и ювелирных изделий с алмазами - с 1 января по 1 сентября 2024 года;

запрет импорта других товаров, таких как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга;

поэтапное прекращение импорта сжиженного пропана;

ограничения на реэкспорт в РФ "особо чувствительных товаров и технологий";

расширение перечня запрещённых к продаже товаров;

новые санкции против физических и 29 юридических лиц, в том числе из третьих стран;

разрешение некоторых товаров к импорту, таких, как предметы личной гигиены и одежда;

расширение запрета на транзит любых военных товаров;

запрет на использование программного обеспечения;

обязательство уведомлять о переводах средств из РФ за пределы ЕС.

Швейцария присоединилась к запрету на импорт российских железа и стали.

Кроме того, в 12-м пакете санкций есть послабления по ввозу машин из РФ: разрешен въезд в Евросоюз автомобилей, имеющих дипломатический регистрационный знак. Также страны ЕС могут разрешить ввоз автомобилей из РФ гражданами ЕС, если машины не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

Напомним, что сейчас ограничения по ввозу авто введены всеми странами ЕС, граничащими с РФ.

Ранее Австрия блокировала двенадцатый пакет санкций против России.

Также мы сообщали, что ЕС смягчил некоторые предложения по санкциям против РФ в новом 12-м пакете.