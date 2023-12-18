Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против РФ. Что в него вошло
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.
О этом сообщается на официальном сайте Евросовета.
В него вошли следующие меры:
- ужесточение контроля за "ценовым потолком" на нефть: усиление механизма обмена информацией и обязательство уведомлять Брюссель о продаже танкеров любой третьей стране;
- поэтапный запрет на импорт алмазов из РФ, в том числе обработанных в третьих странах, и ювелирных изделий с алмазами - с 1 января по 1 сентября 2024 года;
- запрет импорта других товаров, таких как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга;
- поэтапное прекращение импорта сжиженного пропана;
- ограничения на реэкспорт в РФ "особо чувствительных товаров и технологий";
- расширение перечня запрещённых к продаже товаров;
- новые санкции против физических и 29 юридических лиц, в том числе из третьих стран;
- разрешение некоторых товаров к импорту, таких, как предметы личной гигиены и одежда;
- расширение запрета на транзит любых военных товаров;
- запрет на использование программного обеспечения;
- обязательство уведомлять о переводах средств из РФ за пределы ЕС.
Швейцария присоединилась к запрету на импорт российских железа и стали.
Кроме того, в 12-м пакете санкций есть послабления по ввозу машин из РФ: разрешен въезд в Евросоюз автомобилей, имеющих дипломатический регистрационный знак. Также страны ЕС могут разрешить ввоз автомобилей из РФ гражданами ЕС, если машины не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.
Напомним, что сейчас ограничения по ввозу авто введены всеми странами ЕС, граничащими с РФ.
Ранее Австрия блокировала двенадцатый пакет санкций против России.
Также мы сообщали, что ЕС смягчил некоторые предложения по санкциям против РФ в новом 12-м пакете.