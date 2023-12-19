"Неконтролируемое небо". Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.
Об этом он сообщил на пресс-конференции, подводящей итоги года.
"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующего вооружений", – заявил Зеленский.
Представитель западных СМИ спросил у президента, не являются ли текущие события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к проигрышу в войне.
Президент ответил "нет". Свою уверенность он аргументировал тем, в начале войны ситуация была существенно хуже, чем сейчас.
"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация", - заявил Зеленский.
При этом президент согласился, что сегодня "существуют вызовы".
"С количеством помощи артиллерийскими снарядами, артиллерийскими системами, ПТРК, ремонтом артиллерийских систем и так далее. Но открываются постепенно хабы. Были сложности с нашими с соседями, когда мы не могли доехать до хаба, чтобы ремонтировать наше оружие. Потому что вмешивается политика. Все понимают, что непросто. Риск, о котором вы говорите, всегда есть", - сказал Зеленский.
Также он заявил, что никто не знает, когда закончится война и закончится ли она в 2024 году, - "даже командиры и западные партнеры".
В целом на вопрос об окончании войны Зеленский ответил так: "Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов".
Ранее Зеленский ответил на вопрос по поводу мобилизации в Украине.