Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, подводящей итоги года.

"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующего вооружений", – заявил Зеленский.

Представитель западных СМИ спросил у президента, не являются ли текущие события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к проигрышу в войне.

Президент ответил "нет". Свою уверенность он аргументировал тем, в начале войны ситуация была существенно хуже, чем сейчас.

"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация", - заявил Зеленский.

При этом президент согласился, что сегодня "существуют вызовы".

"С количеством помощи артиллерийскими снарядами, артиллерийскими системами, ПТРК, ремонтом артиллерийских систем и так далее. Но открываются постепенно хабы. Были сложности с нашими с соседями, когда мы не могли доехать до хаба, чтобы ремонтировать наше оружие. Потому что вмешивается политика. Все понимают, что непросто. Риск, о котором вы говорите, всегда есть", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что никто не знает, когда закончится война и закончится ли она в 2024 году, - "даже командиры и западные партнеры".

В целом на вопрос об окончании войны Зеленский ответил так: "Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов".

Ранее Зеленский ответил на вопрос по поводу мобилизации в Украине.