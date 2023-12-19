Во время итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский довольно резко ответил на вопрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о том, что он предпринимает в связи с разгульной жизнью депутатов и готов ли уволить часть своей команды.

"Спасибо за вопросы. Хотелось, чтобы вы хотя бы по одному из них мне помогали", - сказал Зеленский.

Затем он добавил, что не может уволить свою команду, потому что без команды президента Украина станет слабее.

Касательно депутатов Зеленский сказал, что они не являются "моральными авторитетами", но и распустить Верховную Раду он не может, так как Конституция запрещает выборы в парламент во время военного положения.

Также в течение довольно долгого времени президент пререкался с журналисткой издания "Зеркало недели" по поводу тем недостаточности борьбы с коррупцией, закона о строительной деятельности, а также "правительства национального единства" ("технократов из разных партий"), над созданием которого журналистка предложила подумать Зеленскому.

Зеленский ни по одному пункту с ней не согласился.

В итоге перепалка шла в течение почти 10 минут. Во время нее Зеленский заявил, что "хочет уменьшить правительство".

"Мы сегодня уменьшаем расходы чиновников. Я работаю над тем, чтобы правительство еще уменьшилось. Но если там совсем не будет людей, нам будет сложно руководить государством", — сказал президент.

Ранее президент отвечал на вопрос по поводу мобилизации в Украине.

Также он назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.