Уровень коррупции в Украине "значительно снизился" и теперь страна "приближается к некоррумпированным, а следовательно, богатым и безопасным странам".

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона.

Своё утверждение он аргументировал тем, что с 2010 года количество украинцев, имевших коррупционный опыт, снизилось с 60% до 17%.

Причиной этого Новиков считает то, что в Украине с 2014 года создана "наиболее современная система для предотвращения коррупции".

Отметим, что в недавнем опросе украинцы назвали коррупцию главной проблемой, помимо войны. О проблеме коррупции заявили 63% опрошенных. На второе место (не считая войны) среди проблем они поместили низкие зарплаты и пенсии - на них пожаловались 46% опрошенных.

Мы также сообщали, что на днях НАПК составило протоколы о коррупции на бывших топ-чиновников, выписывавших надбавки к зарплате. В частности, бывшая глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская установила сама себе надбавку за интенсивность труда в ноябре и декабре 2021 года. А бывший замглавы АРМА Филипп Пронин на второй день вторжения РФ согласовал надбавки для своего шефа Дмитрия Жарововича.