Государственный департамент США и Конгресс планируют направить в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Кроме прочего это делается ради борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает Белый дом по итогам первого дня конференции по оборонно-промышленным базам США и Украины, которая прошла в Министерстве торговли в Вашингтоне.

"В сотрудничестве с Конгрессом Государственный департамент планирует направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критически важные отрасли", - сказано в сообщении.



Также США создали межведомственную группу по сделкам с Украиной, состоящую из представителей Госдепа, министерств обороны и торговли, которая будет оказывать поддержку промышленности, Украине и другим партнерам, нуждающимся в рекомендациях по потенциальным сделкам и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины.

Ранее мы сообщали, что на той же конференции представители правительств и промышленности США и Украины подписали соглашение о намерениях ускорить совместное производство оружия и обмен данными.

Осенью в отдельном материале мы рассказывали о ревизорах, которых США определили для Киева, и разбирались, что это значит для украинской власти.