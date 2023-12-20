В готовящемся законопроекте о мобилизации ограничат список тех, кто имеет право выдавать повестки.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Считаю, что повестки должны выдавать только официальные представители ТЦК СП и полицейские + работодатель официально на предприятии. Все. Никаких местных в спортивных костюмах. Отдельно прописали это в законопроекте", - написала Безуглая.

Ранее представитель Сухопутных сил Владимир Фитьо заявил, что это имеет право делать также представитель домоуправления (ЖЭКа или ОСМД). Также обсуждались инициативы, что повестки могут раздавать через сельсоветы.

Кроме того, Фитье сообщил, что сотрудники ТЦК не могут вручать повестки в спортзалах и ресторанах, если их владельцы выступают против.

Напомним, в этом законопроекте также планировали прописать возможность мобилизации женщин, однако президент Владимир Зеленский вчера заявил, что не подпишет этой нормы.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.