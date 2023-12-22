Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила основные положения обновленного готовящегося законопроекта о мобилизации.

Законопроект сейчас находится на стадии подготовки к регистрации в Верховной Раде для последующего голосования.

Он, в частности, предлагает ввести:

воинский учет за границей;

исключительно добровольную мобилизацию женщин;

обязательную самостоятельную явку для уточнения данных;

поражение в правах для уклонистов;

мобилизацию полицейских и прокуроров;

"пока" оставляет 2 группу инвалидности причиной для отсрочки.

Также публикуем полный перечень положений обновленного законопроекта.

1. Призывной возраст по мобилизации с 25 лет (вместо 27 лет сейчас).

2. Право на отсрочку и освобождение от службы получают:

- Лица с инвалидностью 1-2 группы (пока 2 группу оставили).

- Те, кто имеет трое и более детей.

- Если двое военнослужащих имеют ребенка, то один имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина).

- Если в семье есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

- Есть совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка)

- Попечители лица с инвалидностью 1-2 групп, признанного в судебном порядке недееспособным.

- Беременные женщины и женщины в декрете.

- Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или вторжения РФ.

3. Отсрочку, но не основание для увольнения получают:

- Соискатели последовательного высшего образования, которым меньше 30 лет (включительно).

- Все ученые с учеными званиями.

- Все преподаватели, работающие на полную ставку.

4. Срочники не подлежат мобилизации в течение 6 месяцев после увольнения:

5. Не подлежат мобилизации в течение 2 лет после увольнения:

- кто был мобилизован и уволен (кроме срочников)

6. Подлежат мобилизации только по желанию:

- лица, освобожденные из плена

- женщины

7. Основание для увольнения:

- побывавшие в плену (недобровольно)

- генералы по решению военного руководства

- те, кто прослужил во время действия военного положения 36 месяцев

- заключившие краткосрочный контракт при мобилизации (лица 18-24 года, кроме лиц офицерского состава)

8. Теряют право на отсрочку при постановке на военный учет:

- госслужащие,

- правоохранители,

- прокуроры,

- Департамент государственной исполнительной службы.

9. Срочная служба отменяется, срочников освобождают. Они все переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

10. Вводится базовая общевойсковая подготовка до трех месяцев для всех граждан 18-25 лет при всех учебных заведениях. И базовая военная служба по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

11. Процесс мобилизации:

- Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

- Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

12. Военное положение:

- Ограничение прав уклонистов.

- Усиление участия национальной полиции.

13. Военный учет:

- все граждане Украины 18-60 лет, включая тех, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию.

- Вводится военно-учетный документ – сертификат защитника (где будет указано, военнообязан, имеет ли отсрочку, бронь и т.п.).

- Военный учет за границей – определяет Кабмин.

14. Новые обязанности граждан:

- Предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю.

- Пройти медосмотр во время мобилизации.

- Самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных (мобилизовать в ЦНАПе не могут, только уточнить данные).

- Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения (электронный аналог – сертификат защитника).

15. Государственная служба:

- принятие на государственную службу и в правоохранительные органы только в случае, если проходил базовую военную подготовку или базовую военную службу.

16. Бронирование:

- Кабмин – пересмотр забронированных.

– новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50%)

17. Рекрутинг:

- Рекрутинг в ЦНАПе, центрах занятости и центрах рекрутинга (только добровольно).

- Прямой призыв в воинские части через рекрутинг.

18. Военная служба:

- Мобилизированный во время подготовки – рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт.

Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства.

- Базовая военная служба – рекрут.

- Убирается категория "ограниченно пригодный". Остаются только пригодные и непригодные. Часть станет непригодной, часть – пригодной. Повторное прохождение ВЛК.

- возможность прохождения военной службы по призыву во время мобилизации по желанию лица, приговоренного к отбыванию наказания с испытанием.

19. Социальная защита:

- отпуск 30 дней без разделения на части один раз в год (дается три раза за 36 месяцев мобилизации)

- Отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для тех, кто продолжает служить.

- Перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом (сейчас и Закон и Кабмин – разногласия).

20. Варианты вручения повестки:

– в ТЦК СП представителями ТЦК СП.

- ⁠ по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими.

- ⁠ по месту работы представителями ТЦК СП, работодателем, полицейскими.

- ⁠ в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

21. Определяется обязанность военного командования:

- проводить обязательную ротацию на линии столкновения – не более 6 месяцев с определенным сроком восстановления подразделения (еще дорабатывается);

- порядок увольнения срочников.

22. Вводится логистическое обеспечение войск во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций.

23. Еще дорабатывается:

- Военные консалтинговые компании.

- Неподчинение и служба в отдельных подразделениях при отказе выполнять боевое задание и т.д.

Ранее мы писали о том, что в готовящемся законопроекте о мобилизации ограничат список тех, кто имеет право выдавать повестки.

А также, что Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.