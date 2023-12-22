В Офисе президента озвучили идею лишать украинских мужчин за границей пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались в Украину воевать.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Имеем право всех уравнять. Они должны быть равными. Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи", - заявил Подоляк.

Он считает, что идея призыва мужчин из-за границы, озвученная министром обороны Рустемом Умеровым (и потом опровергнутая Министерством), является "правильной".

"Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр совершенно прав", - заявил Подоляк.

Ранее немецкие СМИ приводили слова министра Рустема Умерова о том, что украинцев за границей попросят вступить в ВСУ под угрозой санкций.