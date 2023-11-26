За время войны украинцы за границей уже оформили около 600 тысяч паспортов. Об этом сообщило министерство реинтеграции со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

По его данным, более 150 тысяч уехавших получили ID-карту, более 420 тысяч – загранпаспорт.

Кроме того, более 100 тысяч одновременно оформили и то, и другое.

Сейчас оформить документы можно в Польше, Словакии, Чехии, Турции, Германии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники опасаются, что из 5-6 миллионов украинцев, уехавших от войны за границу, уже не вернутся. Такие опасения корреспонденту Financial Times озвучили, в частности, мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома помешают гражданам вернуться", - пишет журналист.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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