Украинские чиновники опасаются, что из 5-6 миллионов украинцев, уехавших от войны за границу, часть уже не вернутся

Такие опасения корреспонденту Financial Times озвучили, в частности, мэр Харькова Игорь Терехов и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома помешают гражданам вернуться", - пишет журналист.

Другие собеседники рассказали ему о растущих расхождениях между теми, кто уехал и кто остался.

"Они не понимают, что мы чувствуем, а мы не понимаем, что чувствуют они. Они думают, что здесь все разрушено. Мы думаем, что восстановить будет проще, чем кажется им", - говорит поэтесса Наталка Маринчак.

Также, как пишет FT, чиновники опасаются, что война будет "забыта", а поставки Западом средств и оружия замедлятся. Хотя публично об этом не говорят.

Существует опасение, что Дональд Трамп выиграет выборы и быстро заключит сделку с Путиным.

"Что касается опасений, что Запад будет непостоянным, у украинцев нет иллюзий: такое уже случалось. Западные лидеры заключили сделку с Путиным после 2015 года, а затем отвернулись", - пишет FT.

Ранее мы писали о том, что демограф спрогнозировала, что в Украину вернутся максимум половина беженцев.

А также, что украинские беженцы массово покидают Канаду из-за высокой стоимости жизни.