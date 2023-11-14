Почти 40% из 5,8 миллионов украинских беженцев в Европе за эти полтора года войны хотя бы раз возвращались домой.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные опроса ООН.

Издание пишет, что этот показатель значительно выше, чем во время предыдущих европейских конфликтов, таких как Вторая мировая война.

Чаще всего люди возвращаются для посещения родственников, но нередко и для обычного визита к врачу.

Многие беженцы оказались разочарованы европейской системой здравоохранения, особенно британской: в Соединенном Королевстве пациенты неделями ждут приема к врачам, но всё равно не получают эффективного лечения. Поэтому иной раз съездить домой в Украину оказывается даже быстрее.

Также походы к врачу усложняются высокими ценами и языковым барьером.

Ранее стало известно, что Япония прекращает выплату компенсаций за авиаперелёты в страну для украинских беженцев. Отмечается, что прекращение программы произошло из-за пересмотра японским правительством миграционного законодательства, поскольку будет задействована новая система.

Мы также сообщали, что в Германии с 2024 года сократят социальные выплаты всем беженцам.