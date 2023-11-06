Правительство Ирландии намерено до конца года принять меры, отменяющие льготы на бесплатное проживание для украинских беженцев.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет газета Irish Times.

"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", - сказал Варадкар.

По его словам, в этом вопросе Ирландия должна опираться на опыт других стран, которые не предоставляют украинцам право на бессрочное бесплатное проживание. Также отмечается, что власти собираются пересмотреть вопрос с пособиями, чтобы беженцы работали, а не просто получали выплаты от государства.

Напомним, в начале октября сообщалось, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно. Премьер страны Варадкар даже допустил, что Ирландия будет платить деньги другим странам Евросоюза, чтобы помочь им справиться с просителями убежища, вместо того, чтобы добровольно давать приют большему количеству людей в самой Ирландии.

О том, что Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране, стало известно еще в августе. Заявлялось, что в ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского государства.