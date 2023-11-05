Власти европейских стран все чаще требуют у украинских беженцев выписки из их банков о состоянии счетов в Украине. Речь идет о получателях соцпомощи и разнообразных льгот: на аренду жилья, обучение, медобслуживание.

Об этом сообщают сами беженцы и консультирующие их юристы.

От беженцев требуют предоставить банковскую справку обо всех счетах в Украине с информацией о движении по счету за последние 12 месяцев. Так европейские соцслужбы надеются выяснить реальное финансовое состояние людей.

"У меня выписку по украинскому счету/счетам затребовали в октябре, перед получением соцвыплаты. Швейцария каждый месяц выплачивает мне немногим более 700 швейцарских франков (почти 1:1 к евро), еще около 400 франков платит за медицинскую страховку. От банка нужна была справка не с остатком по счету, а выписка о движении средств. Сказала, что счет у меня один, выбрала, где денег поменьше, и дала данные из "Приват24", - рассказала "Стране" Ирина, проживающая в Швейцарии.

Об аналогичном требовании сообщили и украинки, живущие сейчас в Эстонии. У них финал оказался более печальным.

"Меня попросили рассказать обо всех своих заработках в анкете и предоставить выписку по всем банковским счетам в Украине. Честно дала все данные по счету в "ПриватБанке" и monobank. На одном были неплохие обороты: около 20 тысяч гривен в месяц. Из-за чего мне сказали, что я могу самостоятельно себя содержать и без льгот. Мне отказали в ежемесячной соцвыплате и в льготах на коммунальные услуги, за которые теперь придется заплатить больше тысячи евро", - сообщила нам Анна.

Выписки о состоянии банковских счетов начали требовать и в Германии. Однако это пока не массовое явление, там могут сработать отговорки.

"Банковские справки требуют еще не у всех, знаю людей, у которых их не просили. А еще многие заявляли, что потеряли карты во время бегства из Украины и сейчас не имеют доступа к украинским счетам. Пока это работает, и власти относятся с пониманием. Хотя сама выписку по счету предоставила, чтобы без вопросов получать соцвыплаты на себя (450 евро) и на детей (немногим более 300 евро). А еще, что важно, это оплата аренды жилья, и детсада, и школы. Поэтому стараемся удовлетворять запросы властей, но даю выписку по практически пустому украинскому счету без оборотов", - поведала свою историю в Германии Елена.

Главный совет, который сейчас дают украинским беженцам - получателям соцвыплат и льгот - не светить счета с деньгами или с крупными оборотами за последний год (даже в кошельке не носить веер банковских карт). А показывать те счета, по которым проходят только очень небольшие суммы.

Не секрет, что многие наши люди в анкетах на соцвыплаты указывают, что они не работают, однако негласно работают или подрабатывают в Украине на удаленке. Это начали понимать и европейские власти, поэтому и стали запрашивать у беженцев банковскую информацию, чтобы отсеять скрытно работающих и не платить им. Юристы считают, что скоро у них будет больше информации.

"Это легкомысленный подход, по крайней мере со стороны тех, кто планирует оставаться в Европе. Ведь с июля 2023 года заработал новый закон (№2970-IX), Украина присоединилась к международному стандарту автоматического обмена информацией о счетах — Common Reporting Standart (CRS). Сейчас заработал обмен информацией по юрлицам, а с 2024 года наша налоговая отправит более чем 100 налоговым службам мира данные по физлицам. Включится автоматический обмен данными, плюс власти разных страны смогут обмениваться персональными данными о лицах, которые их заинтересуют. Если та же Германия или Швейцария захотят узнать о реальных доходах, проходящих по украинским банковским счетам, то они смогут это сделать. Это будет политическое решение, если вдруг у Украины с кем-то в Европе испортятся отношения. Можно будет половину беженцев проверить и уличить во лжи (получении незаявленных доходов), а вторую вместе с ними лишить соцвыплат", - прокомментировал ситуацию "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Напомним, недавно в Германии решили изменить отношение к украинским беженцам.

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