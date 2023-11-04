В Германии задаются вопросом, почему в стране работает лишь каждый пятый украинский беженец - или 19% от трудоспособных украинцев - а остальные сидят на пособиях.

Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Для сравнения - в Польше работают 66% украинцев, а в Нидерландах - 70%.

Чиновник из Тюрингии от правящей партии Маттиас Ендрике называет "совершенно неправильным решением" предоставить украинцам так называемый бюргергельд - или пособие гражданина (тогда как беженцы из других стран получают пособия просителей убежища, которые на 92 евро ниже).

Учитывая, что помимо денег украинцам оплачивается отдельное жильё, для многих "диван удобнее, чем курс немецкого языка", считает Ендрике.

Ещё один чиновник из округа Баден-Вюртемберг, представитель оппозиционной ХСС Йоахим Вальтер, тоже говорит, что высокие социальные выплаты не мотивируют украинцев идти работать.

В следующем году расходы на эти выплаты могут достигнуть 5,5-6 млрд евро из бюджета Германии.

Однако есть и те, кто не согласен, что украинцев нужно лишать соцобеспечения. Эксперт по вопросам миграции Герберт Брюкер заявил, что исследования не показали зависимости занятости от размера пособия, тем более, что разница между "деньгами гражданина" и выплатами просителям убежища не столь велика.

По его мнению, украинцы меньше трудоустраиваются потому, что среди беженцев превалируют женщины с детьми. Кроме того, многие из них имеют высокие квалификации, но из-за языкового барьера не могут их подтвердить. Наконец, у многих ещё не закончены языковые курсы. И с этими аргументами согласно достаточное число политиков в правящей коалиции и за её пределами.

Ранее в Германии решили изменить отношение к украинским беженцам.

Мы рассказывали, как в ФРГ хотят трудоустроить украинских беженцев и почему многие из них этому не рады.