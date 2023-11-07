В Германии с 2024 года сократят социальные выплаты всем беженцам. С нового года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7500 евро в год, а общие соцвыплаты для беженцев будут сокращены.

Об этом сообщает DW ссылаясь на слова канцлера ФРГ Олаф Шольца и глав земельных правительств.

Право на соцпособие соискатели убежища смогут получить только после трех лет получения урезанного пособия, а не через полтора, как сейчас. Часть пособия беженцам начнут выдавать в качестве специальной карты для оплаты услуг, а не наличными. Таким образом власти хотят снизить нагрузку на местные бюджеты и сократить количество мигрантов, которые сидят на пособии и не работают.

Отметим, что украинцы, приехавшие после начала войны в Германию, оформляются по другой статье - временная защита и получают бюргергельд (то есть такое же пособие, как и сами немцы), а не выплаты просителям убежища. Затронут ли их описанные выше изменения - пока не сообщалось.

Ранее мы публиковали статистику выплат украинским беженцам в разных странах ЕС.

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