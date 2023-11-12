В Японии заканчивается правительственная программа поддержки проезда для украинских беженцев с помощью коммерческих рейсов. Срок поддержки истекает в ноябре, программой воспользовались более 270 человек.

Об этом сообщает новостной портал NHK.

Программа стартовала в апреле прошлого года. Правительство Японии один раз в неделю обеспечивало места на коммерческих рейсах из Польши для эвакуированных из Украины.

Отмечается, что прекращение программы произошло из-за пересмотра японским правительством миграционного законодательства, поскольку будет задействована новая система. Согласно нововведениям, люди, которые выехали из районов конфликта, но не соответствуют критериям Японии относительно статуса беженца, получат гарантии, подобные тем, которые получают беженцы.

"Система призвана помочь людям поселиться в Японии. Люди, признанные имеющими право на участие в этой программе, получат тот же статус резидента, что и те, кто признан беженцами", – говорится в сообщении.

Кроме того, им будет разрешено получать уроки японского языка и поддержку при трудоустройстве. Также одним из факторов прекращения оплаты перелета является снижение спроса. Количество людей, которые пользуются программой, в последнее время уменьшилось примерно до одного человека на рейс.

Таким образом, отмечает NHK, теперь агентство иммиграционной службы сосредоточится на помощи эвакуированным из Украины для поселения в Японии по новой системе.

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