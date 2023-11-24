Власти Украины хотят, чтобы Запад не пускал к себе украинских коллаборантов.

Совещание по этой теме провела вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, есть случаи, когда граждане Украины, проживавшие на оккупированных территориях и совершавшие преступления против украинской государственности, легализуются за границей, используя украинские документы.

"Среди прочего, планируется продолжать информирование международных партнеров для исключения межгосударственного взаимодействия с официальными делегациями РФ, в состав которых входят представители оккупационных органов власти", – сообщила Верещук.

"Любые попытки легализации за границей будут пресекаться. Наша цель – сделать все, чтобы люди, совершавшие преступления против нашей государственности, были привлечены к ответственности", – добавила вице-премьер.

Ранее мы писали, что Верещук призвала украинцев выехать из Крыма и дождаться его освобождения.

Также сообщалось, что Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям оккупированных территорий.

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