Умеров заявил, что повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет
Повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Если мы примем решение по категориям, приглашение (в ТЦК - Ред.) пришлем всем", - заявил Умеров.
Также он дал понять, что в разрабатываемом сейчас законопроекте о военном призыве заложены наказания для тех, кто не явится в ТЦК. Документ будет подан в Верховную Раду в ближайшие дни.
"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну", - заявил Умеров "Суспильному".
Отметим, что описанная Умеровым схема (пошлём повестки всем, вне зависимости от того, где они находятся - за границей или нет) возможна в реализации только если будет внедрен формат рассылки повесток через "Дию".
Ранее Умеров дал понять, что это возможно и уже разрабатываются возможности рассылать повестки на смартфоны.
С другой стороны, цифровой министр Федоров заявил, что через "Дию" повестки никогда рассылаться не будут.
О том реально ли призвать в армию украинцев, которые находятся за границей, мы писали в отдельном материале.