Повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Если мы примем решение по категориям, приглашение (в ТЦК - Ред.) пришлем всем", - заявил Умеров.

Также он дал понять, что в разрабатываемом сейчас законопроекте о военном призыве заложены наказания для тех, кто не явится в ТЦК. Документ будет подан в Верховную Раду в ближайшие дни.

"Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не захочет принять участие в том, чтобы защищать свою страну", - заявил Умеров "Суспильному".

Отметим, что описанная Умеровым схема (пошлём повестки всем, вне зависимости от того, где они находятся - за границей или нет) возможна в реализации только если будет внедрен формат рассылки повесток через "Дию".

Ранее Умеров дал понять, что это возможно и уже разрабатываются возможности рассылать повестки на смартфоны.

С другой стороны, цифровой министр Федоров заявил, что через "Дию" повестки никогда рассылаться не будут.

О том реально ли призвать в армию украинцев, которые находятся за границей, мы писали в отдельном материале.