Глава Минцифры Михаил Федоров снова опроверг планы по рассылке повесток через "Дию". Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у "Дии" не будет никогда. И только так", - сообщил Федоров.

Ранее министр обороны Умеров допустил, что оповещение военнообязанных примет электронную форму. Он не уточнил в какой именно форме будут приходить электронные приглашения в военкомат - через "Дию", по электронной почте или ещё каким-либо образом. Также он сказал, что подобные приглашения получат и мужчины, которые находятся за границей.

Напомним, в новом законопроекте по воинской обязанности расширяются права ТЦК по вручению повесток. Ранее мы писали о том, как в Украине хотят изменить мобилизацию.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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