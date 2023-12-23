Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать в военкомат военнообязанных через электронные уведомления.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспильному.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - рассказал министр.

Также он сказал, что подобные приглашения получат и мужчины за границей.

"Если мы уже примем решение, приглашение пришлем всем", - заявил Умеров.

Он не уточнил в какой именно форме будут приходить электронные приглашения в военкомат - через "Дию", по электронной почте или ещё каким-либо образом.

Подробное о том, как может идти мобилизация украинцев за границей мы писали в отдельном материале.

Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова экстрадировать в Украину мужчин мобилизационного возраста.

Напомним, глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут.