Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать военнообязанных в ТЦК через электронные уведомления
Минобороны Украины рассматривает возможность вызывать в военкомат военнообязанных через электронные уведомления.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспильному.
"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - рассказал министр.
Также он сказал, что подобные приглашения получат и мужчины за границей.
"Если мы уже примем решение, приглашение пришлем всем", - заявил Умеров.
Он не уточнил в какой именно форме будут приходить электронные приглашения в военкомат - через "Дию", по электронной почте или ещё каким-либо образом.
Подробное о том, как может идти мобилизация украинцев за границей мы писали в отдельном материале.
Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова экстрадировать в Украину мужчин мобилизационного возраста.
Напомним, глава Министерства цифровой информации Михаил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут.