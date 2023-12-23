Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова экстрадировать в Украину мужчин мобилизационного возраста.

Его цитирует издание ERR.

"Если это нужно Украине, то Эстония сможет найти и репатриировать этого человека в Украину", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Мы, по сути, знаем, где находятся эти люди и чем они занимаются. Много – большинство из них работают; у них есть места жительства в Эстонии", - добавил чиновник.

В ближайшие дни министр планирует представить проект соглашения между Эстонией и Украиной по этому поводу. Издание добавляет, что в настоящее время экстрадиция иностранных граждан на родину возможна только в случаях, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

На каком основании легально проживающих в Эстонии украинцев будут отправлять в Украину глава МВД не пояснил. Отметим, что Эстония не может в одностороннем порядке (без согласия с ЕС) изменять нормы, которыми регулируется выдача людей по запросу других стран. То есть, не может без процедуры экстрадиции через суд выдать какой-либо стране ее граждан. А экстрадиция - это очень сложная и трудоемкая процедура. И, скорее всего, после первых же прецедентов (если таковые будут) украинцы-мужчины просто массово уедут из Эстонии.

По данным МВД, за временной защитой в Эстонии обратились более семи тысяч мужчин мобилизационного возраста из Украины.

Напомним, ранее власти Эстонии заявляли, что не намерены высылать в Украину мужчин-украинцев для службы в ВСУ.

Накануне в Минобороны Украины опровергли информацию о планах призвать в армию украинцев за границей.