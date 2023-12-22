Власти Эстонии заявили, что не намерены высылать в Украину мужчин-украинцев для службы в ВСУ.

Об этом заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги изданию Rus.Postimees.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги.

По данным МВД, в Эстонии находится 7 571 украинец мужского пола в возрасте 18-60 лет.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в Германии не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.

В то же время в немецкой оппозиции поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.

"В Германии живут около 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе. Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям", - заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС).

Мы разбирались в отдельном материале, насколько реально мобилизовать украинцев за границей.