Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в Германии не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.

Об этом пишет dpa.

"Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия", - заявил министр.

Так он прокомментировал слова министра обороны Рустема Умерова, который сообщил о необходимости призвать на фронт украинцев за границей.

Позже в Минобороны Украины заявили, что слова министра неправильно поняли, и призывать в армию украинцев за границей не планируют.

Сейчас BILD приводит еще одну цитату Умерова, в которой он сказал о планах призвать таких людей: "Мы хотим справедливости для всех. Мы отправим им повестку".

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