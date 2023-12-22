В пятницу, 22 декабря, в Украине идет 667-й день войны с Россией.

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22 декабря

09.52 В Германии заявили, что не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.

«Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия», - заявил dpa министр юстиции Германии Марко Бушман.

09.41 Комментарий жительницы дома в Соломенском районе. У женщины пострадала квартира на 25 этаже.

«Прозвучал сильный взрыв и начался пожар. У нас дома были огнетушители, я начала все тушить. Сейчас у нас нет окон, стен, терассы, нет новогодней елки и праздника, но все живи и рады этому», - рассказывает Татьяна.

09.38 В Минобороны заявили, что в любом случае наберут в армию "нужное" количество людей - добровольно или принудительно.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну – ну ладно?", – заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Сколько конкретно людей "нужно" армии, он не уточнил.

09.27 Фото и видео одной из разрушенных квартир в многоэтажке Киева. Здесь никто не жил.

09.15 Фото и видео поврежденной крыши дома в Соломенском районе Киева.

09.10 Фото с крыши поврежденного "Шахидом" дома в Соломенском районе Киева.

09.05 Комментарий жителя дома в Киеве, по которому ночью ударил "Шахед".

Перед ударом он слышал характерное жужжание, после чего прозвучал взрыв.

"Хорошо, что очень быстро среагировали спасатели. В нашем доме нет нормальной пожарной безопасности, и мог бы начался большой пожар",- рассказывает Константин.

Мужчина также говорит, что в квартирах, где был удар, никто не пострадал.

"Там никто не живет, это связано с тем, что в нашем доме уже несколько лет назад развернулся коррупционный скандал. У нас на технических этажах незаконно построили несколько квартир, но два года назад на них наложили арест, и суд постановил демонтировать эти квартиры, поэтому там никто сейчас не живет",- рассказывает местный житель.

09.01 Удар беспилотника ночью в Киеве повредил квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

В соцсетях сообщают, что это его жилье на фото, которые вчера опубликовала Киевская военная администрация. Пишут, что "квартиры больше нет".

Речь о квартире в многоэтажке Соломенского района, куда вчера был прилет "Шахида".

Сам Ковальский заявил в Facebook, что все в его семье целы (журналист живет с женой и двумя детьми). Друзья телеведущего собирают ему деньги на новое жилье.

08.53 Возле дома на Соломенке в Киеве пострадало два автомобиля, на них упали обломки бетона от поврежденных стен.

08.48 Еще видео и фото дома в Соломенском районе Киева.

08.40 Кадры дома в Соломенском районе Киева, где обломки дрона попали по крыше.

08.17 Главное из сводки Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 61 авиационный удар, совершил 71 обстрел из рсзо.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 28 "Шахедов", 24 из них были уничтожены.

На Купянском направлении ВСУ отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбили 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили 15 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий.

08.02 В ГСЧС сообщили о последствиях ночной атаки в Киеве.

Соломенский район: в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна.

По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек — госпитализирован.

Дарницкий район: в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

07.55 В Одесской области обломки сбитых дронов повредили зернохранилище, сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

07.53 Ночью ПВО сбила 24 из 28 запущенных "Шахедов".

Такие данные содержатся в утренней сводке украинского Генштаба.

07.35 В Киевской области обломками дронов повреждены три частных дома.

В одном из недостроенных домов произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

00.30 Фото дома в Киеве, в который влетел "Шахед".

Судя по нему, открытый пожар уже погашен.