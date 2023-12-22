Анализируем итоги 667-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские паблики сообщают, что россияне имели частичный успех возле Новокалинового под Авдеевкой. При этом они опровергают утерю Степного, о чем вчера заявил журналист Bild Юлиан Репке.

Отметим, что российские военные телеграм-каналы также не подтверждают захвата Степного. Они пишут, что ВСУ отошли из лесополосы к северу от деревни.

Тем не менее украинские военные признают, что ситуация под Авдеевкой для ВСУ складывается непростая.

Бывший командир батальона «Айдар» Евгений Дикий предполагает, что решение об уходе из Авдеевки, скорее всего, придется принимать до Нового года.

"В районе Авдеевки у них (россиян, – Ред.) есть настолько значительное продвижение, что буду откровенен: я вчера общался с парнями оттуда, сейчас уже гораздо большая вероятность того, что мы будем вынуждены отойти из Авдеевки, чем то что мы ее удержим. Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до Нового года", – заявил Дикий.

К югу от Марьинки россияне заявляют о захвате укрепрайона "Зверинец" - между Новомихайловкой и Победой. Украина этого не подтверждала. Но если данная информация подтвердится, то противник сможет подойти к Новомихайловке с севера (сейчас село штурмуют с юга).

В районе Бахмута россияне продвинулись у Клещеевки и Богдановки, пишет телеграм-канал Deep State.

Сегодня ночью россияне направили дроны на Киев. Сбитые ПВО обломки повредили многоэтажку в Соломенском районе. Разрушено несколько квартир, в их числе - жилье ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

Также мэр Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на частный дом в Дарницком районе.

Сегодня Украина заявила о сбитии на Южном фронте сразу трех российских бомбардировщиков Су-34, которые наносили удары по правому берегу Херсонской области и по плацдарму в Крынках. Российские паблики подтвердили сбитие одного самолета. Утверждается, что по ним отработал ЗРК "Patriot", но подтверждений этому нет.

Алексей Арестович считает, что это результат "засады ПВО", которая позволила передвинуть "Patriot" ближе к линии фронта, чтобы "достать" российские самолеты, летающие обычно на значительному удалении от него и сбрасывающие КАБ (корректируемые авиабомбы).

"На место нужно было перебросить комплекс ПВО, замаскировать его, обеспечить работу и быстро уйти после применения", - пишет Арестович.

При этом он в очередной раз упрекнул американцев, что те не дают Украине достаточного числа систем ПВО.

"В США на вооружении находится свыше 1100 пусковых установок "Patriot". Чтобы прикрыть всю Украину с высокой степенью надежности нужно 50-60. Так где же они, если нам действительно хотят помочь?" - пишет Арестович.

Впрочем, определенную работу американцы в этом направлении все ж таки ведут.

СМИ сообщают, что Япония приняла решение передать США ракеты для "Patriot". Что позволит Пентагону передать Украине большее число средств ПВО. Япония производит ракеты для Patriot по лицензии разработчика — американской компании Raytheon.

Мобилизация мужчин за границей

Сегодня продолжилась тема о желании Украины мобилизовать украинцев, которые уехали за границу.

Вчера об этом заявил министр обороны Рустем Умеров. И, хотя в Минобороны позже заявили, что главу ведомства "не так поняли", газета Bild сегодня привела еще одну характерную цитату министра: "Мы хотим справедливости для всех. Мы отправим им повестку".

Да и другие комментарии украинских представителей не оставляют сомнений, что такие планы в Киеве прорабатываются.

В январе будет представлен законопроект о мобилизации мужчин за границей, сообщил член оборонного комитета Вадим Ивченко.

"Люди за границей, они будут так же, как и украинцы в Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку. А дальше уже твой выбор - или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона", - заявил Ивченко.

В Офисе президента призвали страны, принимающие беженцев из Украины, лишать мужчин пособий и вида на жительство, чтобы они возвращались домой воевать.

"Имеем право всех уравнять. Они должны быть равными. Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он считает, что идея, озвученная Умеровым, является "правильной".

"Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше как ни в чем не бывало строить Украину. Здесь министр совершенно прав", - заявил Подоляк.

При этом в самой Европе данные сигналы из Украины вызвали скорее негативную реакцию.

В Германии, чьим журналистам Умеров дал интервью и где больше всего украинских беженцев, официально заявили, что не будут никого депортировать для службы в армии.

"Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.

Впрочем, известный сторонник "заграничной мобилизации", депутат Бундестага от оппозиционной ХДС Кизеветтер, поддержал идеи властей Украины.

"В Германии живут около 200 тыс. украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе. Это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям", - заявил депутат Бундестага. Однако его позиция пока мало на что влияет.

Одновременно власти Эстонии заявили, что также не намерены высылать в Украину мужчин для службы в ВСУ.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги .

Украинские юристы также говорят, что правовых механизмов мобилизации украинских мужчин, находящихся за рубежом, нет.

"Для этого отсутствует так называемая юридическая инфраструктура, ведь военнообязанного нужно должным образом уведомить, вызвать в военно-врачебную комиссию, обследовать и так далее", - объяснил адвокат юридической компании Gracers Сергей Савинский в интервью "Немецкой волне".

Он добавил, что "у субъектов, занимающихся в Украине мобилизационной деятельностью, полномочий на то, чтобы дать какое-либо поручение в Германии, Польше или где-нибудь еще, где находятся украинские военнообязанные, сейчас нет".

По словам Савинского, "пока не будет определен механизм, пока не будет построена определенная юридическая инфраструктура, которая, в частности, будет определять взаимодействие территориальных центров комплектации с компетентными органами других стран, мобилизация украинцев за границей не будет возможна".

Впрочем, не исключено, что такую инфраструктуру попытаются построить. В готовящемся законопроекте о мобилизации хотят прописать право Кабмина устанавливать процедуры воинского учета за рубежом.

Насколько реальна "заграничная мобилизация", мы более детально анализировали здесь.

Впрочем, в первую очередь мобилизация будет усилена внутри страны. Сегодня нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала выдержки из обновленного законопроекта, который скоро зарегистрируют в парламенте.

Он предусматривает:

- исключительно добровольную мобилизацию женщин (ранее предусматривалась мобилизация женского пола, но потом ее, видимо, решили вычеркнуть),

- обязательную самостоятельную явку в ТЦК или ЦНАП для уточнения данных. Это важнейший пункт, поскольку тот, кто не явится туда без повестки, может считаться уклонистом,

- поражение в правах для уклонистов (какое - неизвестно),

- мобилизацию полицейских и прокуроров. Это большой пласт ранее не затронутых призывом мужчин,

- 2 группу инвалидности "пока оставляют" причиной для отсрочки. Но известно, что главком Залужный требует ее изъять из законопроекта. Отметим, что инвалиды этой группы могут быть с ампутированными конечностями, слепыми, глухими либо не имеющими определенных органов.

Детальнее о том, что прописано в опубликованном Безуглой черновике законопроекта - читайте здесь.

В Минобороны сегодня заявили, что в любом случае наберут в армию "нужное" количество людей - добровольно или принудительно.

"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать. Что мы будем делать, говорить: "Извините, мы не хотим защищать страну – ну ладно?" – заявил спикер Минобороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Сколько конкретно людей "нужно" армии, он не уточнил. Но ранее Зеленский говорил о том, что военные требуют мобилизовать до полумиллиона человек.

Военные перспективы

Украине могут скоро передать первые 18 истребителей F-16. Зеленский сообщил, что его об этом проинформировал премьер Нидерландов Рютте.

Ранее потенциальный новый премьер страны Герт Вилдерс обещал не оказывать военную помощь Украине. Но правительство пока возглавляет Рютте. И, возможно, он торопится с самолетами, чтобы политические оппоненты не затормозили этот процесс.

Напомним, Амстердам обещал передать Украине все свои 42 самолета F-16: большую часть непосредственно ВСУ, остальные - на обучение украинских пилотов.

Пока же западные журналисты пессимистически оценивают ситуацию на фронте и в тылу.

Публичные заявления украинских властей о ситуации на фронте все меньше совпадают с их реальными оценками, озвученными в частном порядке, заявил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Киев, где он взял интервью у министра обороны Умерова и пообщался с украинскими чиновниками и военными.

"Мои три дня в Украине показали мне, в частности, одну вещь. Слова чиновников всё меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется на пресс-конференциях или в интервью. В том числе недавно у Зеленского. Те, кто говорил не под запись, очень чётко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление", - пишет журналист.

По его словам, власти Украины "сейчас едва ли видят шансы" на новую попытку наступления.

"Все, с кем я разговаривал не под запись, говорят: "Если так будет продолжаться, время начнёт играть явно в пользу Путина. Рассказы с фронта невыносимы", - говорит Ронцхаймер.

Он считает, что 2024 год станет решающим, но украинские чиновники "должны чётко и публично говорить, что происходит, иначе ничего не поможет".

Какой может быть украинская стратегия на 2024-й год, мы детально разбирались здесь.