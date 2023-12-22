В последнее время все больше появляется публикаций в западных СМИ и заявлений экспертов о том, что Украине следует перейти к обороне и делать ставку на возрождение экономики и собственное производство оружия.

Владимир Зеленский и другие представители власти при этом продолжают утверждать, что от наступательных действий Украина отказываться не будет. Однако много факторов указывает на то, что в условиях, когда старая стратегия, с расчетом на нанесение быстрого поражения РФ, не сработала, а готовности заканчивать войну перемирием по линии фронта у Киева и большинства западных союзников пока нет, концепция действий Украины все же будет кардинально меняться.

В общих чертах новая стратегия Украины может выглядеть таким образом.

Украинская армия переходит к стратегической обороне, "закапываясь в землю" по всей линии фронта. Задача- минимизировать потери. Параллельно копятся силы, восстанавливаются потери, приходит новое оружие с Запада (самолеты и дальнобойные ракеты), при помощи которого наносятся постоянные удары по тылам армии РФ. Задача – максимизировать потери противника, обескровить его, создать предпосылки для смены баланса сил на фронте. Развивается собственная военно-промышленная база, массово производятся беспилотники и другие виды вооружений. Задача – решить проблему ограниченности возможностей Запада продолжать поставки оружия, продержаться то время, которое нужно западной промышленности для многократного увеличения производства вооружений. Начинается восстановление экономики в тылу. Задача - снизить зависимость от западной помощи, а также нормализовать социальную атмосферу в стране, поддержать веру украинцев в будущее и предотвратить рост уныния в обществе.

Насколько такая стратегия реалистична?



С одной стороны, определенные предпосылки к ее воплощению есть.



Во-первых, начало восстанавливаться судоходство на Черном море. Причем этому в немалой степени поспособствовала Россия. "Страна" еще в мае писала, что продолжение действия "зерновой сделки" выгодно в первую очередь РФ, а не Украине, так как Москва при помощи этого механизма имеет возможность контролировать проход судов в украинские порты, а также постоянно его ограничивать. Тогда же мы прогнозировали, что в случае прекращения действия сделки суда пойдут в украинские порты вообще без всякого контроля со стороны РФ и смогут доставлять не только зерно, но и любые грузы, например, оружие. И России будет очень сложно как-то этому помешать. Но Москва все же в июле вышла из зерновой сделки, в том числе под влиянием массовой кампании в Z-каналах, распространяющих тезис о недопустимости договоров с Киевом и помощи ему в зарабатывании денег. После этого события начали развиваться по описанному нами сценарию: суда потихоньку пошли в украинские порты и в обратном направлении. И даже по официальной информации они теперь везут не только зерно, но металл, руду и другие товары. Если эта тенденция укрепится, то весьма способствует оживлению украинского экспорта.

Во-вторых, значительно усилилась украинская система ПВО за счет поставки современных западных систем. Поэтому прилетов стало меньше, и до сих пор россиянам не удалось повторить опыт прошлого года, когда после массированных ударов вся страна сидела без света. А это создает предпосылки для восстановления экономической активности в тылу и развития производства.



Безусловно, РФ будет пытаться эти два успеха Украины свести на нет, найдя способы пробить систему ПВО и не допустить прохода кораблей в порты. Однако пока этого не произошло.



В то же время есть и моменты, которые ставят реализацию новой стратегии под вопрос.

Переход к обороне, возможно, и позволит сохранить нынешнюю подконтрольную территорию (или хотя бы не допустить новых крупных потерь территорий), но точно исключает освобождение захваченных территорий. И возникает вопрос: а какой тогда становится цель войны и почему, если не предпринимаются попытки отвоевать территории, нельзя прямо сейчас заключить перемирие по линии фронта?

Если есть расчет на то, что время работает на Украину и длительная война вызовет процессы дестабилизации внутри России, ее экономический крах, обескровливание и деморализацию армии, то он сомнительный. Ресурсы двух стран несопоставимы, поэтому описанные выше риски войны на истощение для Украины выше, чем для РФ. Что, к слову, в своей известной статье для The Economist признавал главком Валерий Залужный. Особенно четко это видно на примере численности армии: в Украине срывается план по мобилизации, нарастает нехватка личного состава в войсках, в то время как в РФ даже без мобилизации действующая армия пополняется на десятки тысяч контрактников ежемесячно. А если пройдет вторая волна мобилизации, то численное преимущество России на фронте может стать подавляющим. Поэтому далеко не факт, что через год баланс сил на войне поменяется в пользу Украины. Вполне возможно, ситуация станет еще хуже. К тому же, чем дальше, тем больше возникает вопросов к стабильности западной помощи и возможности (и желания) Запада наращивать производство оружия в обозримой перспективе.



Даже если система ПВО Украины продолжит укрепляться и число прилетов резко уменьшится, нормализация социальной и экономической жизни в стране невозможна без прекращения мобилизации. Из-за нее огромное количество людей пытаются уехать из страны, либо прячутся по домам. Это же становится одним из главных источников роста недовольства и социального напряжения в обществе.



Наконец, развитие экономики и создание новых производств во время войны требует очень грамотной экономической и промышленной политики властей. Таких навыков украинское правительство не демонстрировало и в мирное время. А сейчас ситуация в чем-то даже ухудшилась. Госаппарат остался таким же неэффективным и коррумпированным, а произвол силовиков в отношении предпринимателей многократно вырос. Поэтому бизнес сейчас все чаще задумывается не над инвестициями в Украину, а наоборот – над выводом средств из страны.



Впрочем, не исключено, что несмотря на все это украинские власти при поддержке Запада все же попытаются реализовать эту стратегию. Но если она начнет пробуксовывать и риски ухудшения ситуации станут очевидными, то голоса сторонников перемирия в Украине и на Западе зазвучат гораздо громче, чем сейчас.