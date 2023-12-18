Глава Министерства цифровой информации Михил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут.

Об этом он сказал министр в интервью "24 каналу".

"Повесток в "Дії" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это", -

На уточняющий вопрос, планируется ли это когда-либо вообще, Михаил Федоров ответил, что "этого вопроса нет сегодня на повестке дня".

Напомним, что в новом законопроекте по воинской обязанности расширяются права ТЦК по вручению повесток. Ранее мы писали о том, как в Украине хотят изменить мобилизацию.

А также, что министр обороны Умеров сообщил, что председатели сельсоветов могут сами выписывать повестки.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.