В Минцифры заявили, что повестки через "Дию" рассылаться не будут
Глава Министерства цифровой информации Михил Федоров снова заверил, что повестки через "Дию" рассылаться не будут.
Об этом он сказал министр в интервью "24 каналу".
"Повесток в "Дії" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это", -
На уточняющий вопрос, планируется ли это когда-либо вообще, Михаил Федоров ответил, что "этого вопроса нет сегодня на повестке дня".
Напомним, что в новом законопроекте по воинской обязанности расширяются права ТЦК по вручению повесток. Ранее мы писали о том, как в Украине хотят изменить мобилизацию.
А также, что министр обороны Умеров сообщил, что председатели сельсоветов могут сами выписывать повестки.
Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.
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