Министр обороны Умеров сообщил, что председатели сельсоветов могут сами выписывать повестки
Председатель сельсовета имеет право лично выписывать повестки.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет издание "Укринформ".
"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета министров номер 352", – сказал Умеров.
Ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации будет прописано, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.
Также мы писали, что работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.
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