Председатель сельсовета имеет право лично выписывать повестки.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей, пишет издание "Укринформ".

"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета министров номер 352", – сказал Умеров.

Ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации будет прописано, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.

Также мы писали, что работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.