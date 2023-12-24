Минобороны работает над тем, чтобы повестки приходили украинцам на смартфоны.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью Суспильному.

На вопрос, возможно ли, что подпадающий под мобилизацию человек получает приглашение в ТЦК через телефон, Умеров ответил: "Мы работаем над этими техническими решениями".

По его словам, сейчас идет работа по созданию системы электронных оповещений.

"Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение. То есть мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Затем смотрим, как эти базы учесть", - заявил министр.

Ранее сегодня глава Минцифры Федоров заявил, что повесток через "Дию" не будет никогда.

Напомним, в новом законопроекте по воинской обязанности расширяются права ТЦК по вручению повесток. Ранее мы писали о том, как в Украине хотят изменить мобилизацию.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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