Депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс о готовности выдавать Украине мужчин для службы в армии.

"Так они хотят бросить больше детей рабочего класса в мясорубку, подпитывая глупую и невыигрышную прокси-войну США и НАТО в Украине...? Политики ЕС, поддерживающие эту войну без веских причин, должны быть привлечены к ответственности", - написал Уоллес в Х.

Отметим, что начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что власти Украины не обращались к эстонскому правительству с просьбой выдать своих граждан мобилизационного возраста.

Ранее мы писали, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что повестку получат все военнообязанные, независимо от того, за границей они или нет.

Насколько реально мобилизовать украинцев за границей, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.