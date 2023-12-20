Ежедневно из Украины выезжают по шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек - как волонтеры по системе "Шлях".

Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной погранслужбы Украины Игорь Матвийчук во время брифинга.

Популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.

Многие уезжают как сопровождающие инвалидов благодаря лазейке: одного инвалида могут несколько раз вывозить разные люди, если подделать акт установления факта ухода.

Еще большая доля уезжающих мужчин имеют справки о непригодности к военной службе.

Некоторые даже меняют пол в паспорте - без хирургического вмешательства.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что на границе ежедневно задерживают по 20-25 уклонистов. Эта статистика включает попытки покинуть Украину как нелегальными тропами через "зеленку", так и проехать по поддельным документам через КПП или подкупить пограничника на месте.

Также мы писали, что на Закарпатье галичанин притворился ребенком в розовой шапочке и поплыл через Тису на надувном матрасе. Как сообщили пограничники, этот мужчина уже в четвертый раз пытался незаконно попасть за границу.